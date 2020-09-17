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Ботулинотерапия в эстетической медицине

Ботулинотерапия-это процедура инъекционного введения нейропротеина ботулизма типа А (ботулотоксина), в результате которой происходит расслабление мышц.


Механизм действия основан на высокой чувствительности нервных окончаний к ботулотоксину. Нервно-мышечное соединение-это синапс. Ботулотоксин-это белок, который блокирует высвобождение ацетилхолина в синаптическую щель (ацетилхолин-вещество, являющееся посредником для возникновения мышечного сокращения).


Причем блокируется не сам ацетилхолин, а белок переносчик, SNAP-25. В результате, ацетилхолин остается внутри нервного окончания, и мышца не сокращается, что приводит к расправлению морщин, а при работе с потовыми железами (гипергидроз ладоней, стоп, подмышек) снижается их активность.


Терапевтическое действие токсина обратимо, так как возникают новые синаптические контакты, на это уходит 3-6 месяцев.


Впервые ботулотоксин в медицине был применен в 1977 году офтальмологом A.Scott для лечения косоглазия, результат оказался хорошим. Далее показания для лечения расширялись. Было замечено, что параллельно у пациентов разглаживаются морщины и с конца 1980-х годов ботулотоксин начал использоваться в эстетической медицине.


В 1992 году Jean и Alastair Carruthers(Канада) опубликовали первую работу по применению ботулотоксина типа А (Ботекс) для коррекции поперечных морщин в межбровной области. В России Ботекс впервые зарегистрирован в 1994 году.


На сегодняшний день в нашей стране зарегистрированы 7 препаратов:

  • Ботекс (США)

  • Диспорт (Франция)

  • Ксеомин (Германия)

  • Лантокс (Китай)

  • Релатокс (Россия)

  • Ботулакс (Южная Корея)

  • Миотокс (Россия)

Действующее вещество во всех препаратах-ботулотоксин типа А. Различаются они способом производства, составом стабилизатора, концентрацией, расчетом дозировок.


Эффект от процедуры, в среднем, заметен на 2-5 день, максимален на 10-14 день. Сохраняется эффект 3-6 месяцев, длительность зависит от зоны обработки, дозы препарата, образа жизни пациента (чем более активный образ жизни-много спорта, эмоций, посещений бани и др., тем короче эффект).


На сегодняшний день актуальным является оставлять индивидуальность непроизвольной мимики. Лицо не должно быть маскообразным. В связи с этим, дозировки в каждую конкретную мышцу стали ниже, а количество инъецируемых мышц больше. Часто выбирается тактика инъекций за два сеанса, с интервалом в 2 недели.


В эстетической медицине ботулинотерапия используется для:

  • Разглаживания мимических морщин

  • Профилактики образования морщин

  • Коррекции формы лица (коррекция овала, уменьшение объема жевательных мышц)

  • Лечения рубцов

  • Лечение гипергидроза (повышенной потливости ладоней, стоп, подмышечных впадин)





Каждый препарат имеет свой перечень противопоказаний, общие для всех:

  • Беременность и период кормления грудью

  • Острые инфекционные заболевания

  • Повышенная чувствительность к компонентам препарата (сам нейропротеин, вспомогательные вещества)

  • Воспаление в месте предполагаемой инъекции

  • Онкологические заболевания

  • Нарушения свертываемости крови

  • Декомпенсация хронических заболеваний


Возможные нежелательные явления:

  • Синяки в местах инъекций, проходят самостоятельно

  • Отеки. Могут возникать за счет изменения тонуса мышц и как следствие, затруднение лимфооттока. Вероятность больше при наличии сердечно-сосудистой патологии, заболеваниях почек, нарушении гормонального фона, злоупотреблении алкоголем. Проходят в течении месяца.

  • Асимметрия лица (бровей, улыбки, углов рта). Могут возникать при неравномерном распределении препарата по мышцам, наличии изначальной патологии. Регрессирует в течении месяца, возможна коррекция.

  • Головные боли (могут длиться от нескольких часов до одной недели). Проходят самостоятельно, можно купировать обезболивающими препаратами. Являются индивидуальной реакцией на препарат.

  • Кожные аллергические реакции в местах инъекции. Проходят в течении нескольких дней.

  • Птоз (опущение) бровей, век. Возникает при попадании препарата в нецелевые мышцы. Проходит самостоятельно в течении 1-1.5 месяцев.

  • Со стороны глаза могут быть такие явления, как нечеткость зрения, двоение, сухость. Возникают так же при попадании препарата в нецелевые мышцы, проходят в течении 1-2 месяцев.

Появление нежелательных явлений может быть вызвано, как невыполнением рекомендаций врача, так и ошибками при проведении процедуры (точки введения, дозировки). Благо возникают они редко.


Специальная подготовка к процедуре не нужна.


Рекомендации после процедуры:


  • Первые 4-5 часов находиться в вертикальном положении

  • Первые 14 дней не посещать баню, солярий. Первые дни ограничить активные физические нагрузки.

  • Места инъекций не массировать, не делать физиопроцедуры в течении 14 дней.

  • Не пить алкоголь 14 дней.

  • По возможности не принимать антибиотики.

  • Не спать лицом в подушку 14 дней.

  • Не выполнять других косметологических процедур 14 дней.

  • Количество препарата рассчитывается индивидуально и зависит от:

  • Места введения

  • Вида препарата

  • Пола пациента (доза у мужчин выше)

  • Особенностей организма

Ботулинотерапия в эстетической медицине существует более 20 лет, применяется более чем в 60 странах, все побочные эффекты проходят самостоятельно и не опасны для здоровья.


Лечение получили десятки миллионов человек, в том числе дети. Дозировки, используемые в неврологии намного больше, чем в эстетической медицине, при этом за 20 лет не выявлены долговременные отрицательные эффекты.


Есть работы (M.Brin и соавторы) показывающие, что применение до и во время беременности не влияют на развитие плода. Много работ по исследованию чувствительности к ботулотоксину при его длительном применении (10-20 лет), которые показывают сохранение высокой эффективности метода.

Многолетний опыт использования препаратов ботулотоксина в эстетической медицине, позволяет считать его одним из самых востребованных и фактически безальтернативных методов.

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