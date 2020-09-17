Ботулинотерапия в эстетической медицине

Ботулинотерапия-это процедура инъекционного введения нейропротеина ботулизма типа А (ботулотоксина), в результате которой происходит расслабление мышц.





Механизм действия основан на высокой чувствительности нервных окончаний к ботулотоксину. Нервно-мышечное соединение-это синапс. Ботулотоксин-это белок, который блокирует высвобождение ацетилхолина в синаптическую щель (ацетилхолин-вещество, являющееся посредником для возникновения мышечного сокращения).





Причем блокируется не сам ацетилхолин, а белок переносчик, SNAP-25. В результате, ацетилхолин остается внутри нервного окончания, и мышца не сокращается, что приводит к расправлению морщин, а при работе с потовыми железами (гипергидроз ладоней, стоп, подмышек) снижается их активность.





Терапевтическое действие токсина обратимо, так как возникают новые синаптические контакты, на это уходит 3-6 месяцев.





Впервые ботулотоксин в медицине был применен в 1977 году офтальмологом A.Scott для лечения косоглазия, результат оказался хорошим. Далее показания для лечения расширялись. Было замечено, что параллельно у пациентов разглаживаются морщины и с конца 1980-х годов ботулотоксин начал использоваться в эстетической медицине.





В 1992 году Jean и Alastair Carruthers(Канада) опубликовали первую работу по применению ботулотоксина типа А (Ботекс) для коррекции поперечных морщин в межбровной области. В России Ботекс впервые зарегистрирован в 1994 году.





На сегодняшний день в нашей стране зарегистрированы 7 препаратов:

Ботекс (США)

Диспорт (Франция)

Ксеомин (Германия)

Лантокс (Китай)

Релатокс (Россия)

Ботулакс (Южная Корея)

Миотокс (Россия)

Действующее вещество во всех препаратах-ботулотоксин типа А. Различаются они способом производства, составом стабилизатора, концентрацией, расчетом дозировок.





Эффект от процедуры, в среднем, заметен на 2-5 день, максимален на 10-14 день. Сохраняется эффект 3-6 месяцев, длительность зависит от зоны обработки, дозы препарата, образа жизни пациента (чем более активный образ жизни-много спорта, эмоций, посещений бани и др., тем короче эффект).





На сегодняшний день актуальным является оставлять индивидуальность непроизвольной мимики. Лицо не должно быть маскообразным. В связи с этим, дозировки в каждую конкретную мышцу стали ниже, а количество инъецируемых мышц больше. Часто выбирается тактика инъекций за два сеанса, с интервалом в 2 недели.





В эстетической медицине ботулинотерапия используется для:

Разглаживания мимических морщин

Профилактики образования морщин

Коррекции формы лица (коррекция овала, уменьшение объема жевательных мышц)

Лечения рубцов

Лечение гипергидроза (повышенной потливости ладоней, стоп, подмышечных впадин)

















Каждый препарат имеет свой перечень противопоказаний, общие для всех:

Беременность и период кормления грудью

Острые инфекционные заболевания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата (сам нейропротеин, вспомогательные вещества)

Воспаление в месте предполагаемой инъекции

Онкологические заболевания

Нарушения свертываемости крови

Декомпенсация хронических заболеваний





Возможные нежелательные явления:

Синяки в местах инъекций, проходят самостоятельно

Отеки. Могут возникать за счет изменения тонуса мышц и как следствие, затруднение лимфооттока. Вероятность больше при наличии сердечно-сосудистой патологии, заболеваниях почек, нарушении гормонального фона, злоупотреблении алкоголем. Проходят в течении месяца.

Асимметрия лица (бровей, улыбки, углов рта). Могут возникать при неравномерном распределении препарата по мышцам, наличии изначальной патологии. Регрессирует в течении месяца, возможна коррекция.

Головные боли (могут длиться от нескольких часов до одной недели). Проходят самостоятельно, можно купировать обезболивающими препаратами. Являются индивидуальной реакцией на препарат.

Кожные аллергические реакции в местах инъекции. Проходят в течении нескольких дней.

Птоз (опущение) бровей, век. Возникает при попадании препарата в нецелевые мышцы. Проходит самостоятельно в течении 1-1.5 месяцев.

Со стороны глаза могут быть такие явления, как нечеткость зрения, двоение, сухость. Возникают так же при попадании препарата в нецелевые мышцы, проходят в течении 1-2 месяцев.

Появление нежелательных явлений может быть вызвано, как невыполнением рекомендаций врача, так и ошибками при проведении процедуры (точки введения, дозировки). Благо возникают они редко.





Специальная подготовка к процедуре не нужна.





Рекомендации после процедуры:





Первые 4-5 часов находиться в вертикальном положении

Первые 14 дней не посещать баню, солярий. Первые дни ограничить активные физические нагрузки.

Места инъекций не массировать, не делать физиопроцедуры в течении 14 дней.

Не пить алкоголь 14 дней.

По возможности не принимать антибиотики.

Не спать лицом в подушку 14 дней.

Не выполнять других косметологических процедур 14 дней.

Количество препарата рассчитывается индивидуально и зависит от:

Места введения

Вида препарата

Пола пациента (доза у мужчин выше)

Особенностей организма

Ботулинотерапия в эстетической медицине существует более 20 лет, применяется более чем в 60 странах, все побочные эффекты проходят самостоятельно и не опасны для здоровья.





Лечение получили десятки миллионов человек, в том числе дети. Дозировки, используемые в неврологии намного больше, чем в эстетической медицине, при этом за 20 лет не выявлены долговременные отрицательные эффекты.





Есть работы (M.Brin и соавторы) показывающие, что применение до и во время беременности не влияют на развитие плода. Много работ по исследованию чувствительности к ботулотоксину при его длительном применении (10-20 лет), которые показывают сохранение высокой эффективности метода.

Многолетний опыт использования препаратов ботулотоксина в эстетической медицине, позволяет считать его одним из самых востребованных и фактически безальтернативных методов.